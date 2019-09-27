В Ростовской области СК возбудил дело после ампутации руки ребенку

Ростовские следователи выясняют причины, по которым медики ампутировали руку 11-летнему мальчику с открытым переломом.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области, в августе ребенку диагностировали открытый перелом правой руки. Травму он получил, когда играл во дворе в мяч. В тот же день мальчику оказали помощь фельдшер и дежурный врач-хирург МБУЗ ЦРБ Зерноградского района, после чего ребенок был отправлен домой.

Через некоторое время состояние пострадавшего ухудшилось, и родители отвезли его в областную больницу. Было принято решение о госпитализации, вскоре после чего была проведена ампутация правого предплечья.

По результатам доследственной проверки СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

«В ходе расследования уголовного дела будут назначены и проведены необходимые экспертизы, проверено качество оказания медицинской помощи, установлена причинно-следственная связь между действиями конкретных медицинских работников и наступившими тяжкими последствиями», – говорится в сообщении ведомства.