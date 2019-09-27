В Красноярске школьницу ранили в ухо из пневматики во время урока стрельбы

Полиция проводит проверку в красноярской школе, где одиннадцатиклассницу ранили в ухо из пневматического оружия.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по краю, инцидент произошел 19 сентября в школе №16. Одна из учениц обратилась к врачам с жалобой на инородное тело в ухе. Врачи извлекли пулю, о чем сообщили в полицию.

Выяснилось, что школьники учились стрелять из пневматического ружья и один из мальчиков, выстрелив из оружия, случайно попал в ухо девушке.

«По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, девушка проходила мимо места, где проводились учебные стрельбы. Пуля случайно попала. Педагог имеет только положительные характеристики. Выясняются все обстоятельства», – рассказали в пресс-службе полиции. Там добавили, что здоровью старшеклассницы ничего не угрожает.