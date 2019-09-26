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Срочник Росгвардии впал в кому после спарринга с офицером в Ленобласти

Происшествия
18:08, 26 сентября 2019

Служащий в Росгвардии солдат срочной службы Владислав Орлов впал в кому через несколько недель после его госпитализации 14 сентября, сообщает «Север.Реалии».

Причиной госпитализации мог стать спарринг с офицером, пишет «Фонтанка», ссылаясь на командование части в Ленинградской области.

Отец срочника Андрей Орлов рассказал изданию, что за несколько недель до его последней встречи с сыном в начале сентября Владислава и некоторых других военнослужащих избили во время «тестового боя».

«Я так понимаю, это по принципу совпадает с тестом на краповый берет. Влад был в полной выкладке с бронежилетом во всем обмундировании: бег, марафон, после марафона тест Купера [на физическую подготовленность]. Он рассказывал, что потом против него по очереди выпустили шестерых. Ему там сломали зуб во время этого теста. Сдавали "тест" четверо. Он говорил, что двое "легло". Он не лег и еще один не лег», – приводит слова отца издание. Конфликт с офицером якобы возник после этого «теста», когда Владислав отказался подписывать контракт на продолжение службы.

Врачи с помощью компьютерной томографии выяснили, что солдат получил несколько гематом около трех недель назад, одна из которых лопнула 14 сентября. Отец Владислава Орлова уверен, что лопнувшая гематома – результат либо конфликта с офицером, либо «тестового боя», который прошел 14 сентября.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что обстоятельства, при которых рядовой Орлов получил травму, изучают следователи 53-го военно-следственного отдела, а также прокуратуры военной части 77832.

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