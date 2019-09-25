В Тюменской области задержана няня с мертвым ребенком на руках

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту смерти пятимесячного ребенка в городе Заводоуковск, сообщает портал 72.ru.

Задержана няня, 23-летняя Виктория Айметдинова. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают, при каких обстоятельствах погиб ребенок.

Известно, что родители оставили своего сына с Айметдиновой 24 сентября, когда отправились на похороны родственника. По возвращении они не обнаружили дома ни девушку, ни младенца.

Спустя 15 часов поисков в лесном массиве поодаль от населенного пункта няня была задержана вместе с трупом ребенка на руках. «Подозреваемую сейчас допрашивают следователи. Проводится осмотр места происшествия, назначено проведение судмедэкспертизы для установления причины смерти ребенка», — сообщили в Заводоуковском межрайонном следственном отделе.

Известно, что Виктория приходилась сожительницей старшему сыну отца погибшего ребенка. Ранее она была судима за насилие в отношении представителя власти и за избиение несовершеннолетней девочки.