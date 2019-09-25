Саперы работают на месте обнаружения пакета со взрывчаткой в Подмосковье

Пакет с двумя аммонитовыми шашками обнаружили в районе деревни Малые Вяземы Одинцовского района Московской области.

Как отмечает ТАСС, пакет со взрывчаткой был найден полицейским патрулем в поле неподалеку от Можайского шоссе и рядом с трубой магистрального нефтепровода.

По информации экстренных служб, на взрывчатке видна надпись надпись «Аммонит. 1986 год». К настоящему моменту установлено, что в пакете находятся две аммонитовые шашки.

Территория вокруг взрывоопасного объекта была оцеплена, на месте работают саперы.

Аммонит — промышленное взрывчатое вещество на основе порошкообразной смеси аммиачной селитры с тринитротолуолом.