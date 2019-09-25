Двое мигрантов в Балашихе получили многочисленные травмы, сбегая от полицейских

Двое мигрантов из Узбекистана выпрыгнули со второго этажа квартиры в подмосковной Балашихе, пытаясь бежать от сотрудников полиции, сообщает сайт «Озодлик». Оба мужчины были доставлены в реанимацию с тяжелыми травмами.

Инцидент произошел вечером 20 сентября. Со слов хозяина съемной квартиры, в которой проживали мигранты со своими товарищами, в квартиру ворвались трое мужчин в гражданской одежде. Они представились сотрудниками уголовного розыска и начали избивать мужчин, требуя с них деньги.

Всего в помещении находилось четыре квартиранта. Один из них успел спрятаться на балконе. По его словам, избиения продолжались на протяжении двух часов. После двое из мигрантов выпрыгнули из окна, пытаясь сбежать от полицейских.

Защитница прав мигрантов Валентина Чупик от имени потерпевших направила заявление в СК РФ по Московской области, в областную прокуратуру и в отдел внутреннего контроля регионального УВД.

Сообщается, что после инцидента в больницу к потерпевшим неоднократно приходили силовики и делегированные ими лица, требуя не писать заявления на сотрудников полиции. Правозащитники и родственники граждан опасаются, что в полиции на мигрантов могут завести дело о торговле наркотиками.

В публикации «Озодлик» отмечается, что выпрыгнувшие из окна жилого дома мигранты прибыли в Россию по приглашению Московского политехнического музея и являются высококвалифицированными реставраторами.