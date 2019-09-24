Журналисты узнали имя банковской управляющей, укравшей за два года 43 млн рублей

Журналисты узнали личность управляющей отделением банка «Открытие» в Калининском районе Уфы, которая выносила деньги из кассы банка на протяжении двух лет.

Ей оказалась 39-летняя Лиана Латипова, общая сумма украденного ею составила 43 млн рублей, кражи происходили с января 2017 года по июль 2019 года. Предполагается, что у нее была сообщница кассирша Лилия Азнабаева, сообщает Life.

Чтобы недостающих денег не хватились, напарницы закрыли около 50 вкладов клиентов банка. Выявить это смогла лишь проведенная ревизия.

По факту кражи заведено дело по статье 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере).

Напомним, что похожая история произошла недавно в Башкирии: