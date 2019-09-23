В Твери посадили и оштрафовали мужчину за ложное сообщение о минировании

Мировой судья в Твери удовлетворил требование прокурора о возмещении затрат силовых и охранных ведомств в связи с выездом на ложный вызов о террористическом акте, сообщает портал «ТИА».

Обязательства по выплате легли на осужденного по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратился со стационарного телефона в охранную организацию и сообщил о готовящемся взрыве в пищеблоке местной больницы. Кроме того, он предоставил ложную информацию о нахождении в заднии трех взрывных устройств.

Личность злоумышленника была установлена, он получил наказание в виде лишения свободы на три года с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.