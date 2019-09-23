Кемеровец умер после избиения за нетрезвый образ жизни

Житель Кемерова отказался признать вину в смерти молодого человека, которого он избил за злоупотребление алкоголем, сообщает портал A42.RU.

В мае 33-летний гражданин, находясь в гостях, избил 44-летнего мужчину, приходившегося сожителем хозяйке квартиры. Его не устраивал образ жизни мужчины, в частности его зависимость от алкоголя. После избиения подсудимый со своим другом отправились по делам и обещали вернуться спустя час.

Потерпевший, опасаясь очередных побоев, ушел к знакомому, у которого остался на ночь. Утром ему стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь. Приехав, медики смогли только констатировать смерть пациента.

Подозреваемый отказывается сотрудничать со следствием. Сейчас дело, по которому ему предъявлено обвинение, направлено в суд.