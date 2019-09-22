В Таджикистане задержан ранивший российских военных мужчина

21 сентября два солдата 201-й российской военной базы в Таджикистане подверглись нападению со стороны мужчины с психиатрическим диагнозом.

Нападение произошло в городе Бахтар, где военнослужащие находились по личным делам, сообщают «РИА Новости». Мужчина нанес им несколько ножевых ранений. Российские граждане были доставлены в одну из больниц города Душанбе.

О ментальном расстройстве нападавшего сообщило МВД Таджикистана. 22 сентября стало известно о задержании преступника, передает RT.

В российском посольстве в Таджикистане сообщили, что следят за сложившейся ситуацией.