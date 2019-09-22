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21 сентября, суббота

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20 сентября, пятница

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В пожаре в ТЦ Владивостока повреждены торговые точки на четырех этажах

Происшествия
10:15, 22 сентября 2019

Главное управление МЧС по Приморскому краю сообщило о полной ликвидации пожара в старейшем торговом центре Владивостока «Максим», передают «Известия». Площадь горения составила примерно 1500 квадратных метров. Информации о погибших или пострадавших пока не имеется. 

Возгорание произошло рано утром 21 сентября в одном из кафе. Предположительно, в заведении общепита произошел взрыв газового баллона. После трех часов тушения огнеборцы смогли локализовать пожар, а уже днем было устранено открытое горение. К тушению были привлечены 70 человек и 20 единиц техники.

Портал «Петрозаводск говорит» сообщает со ссылкой на местные СМИ, что огонь нанес урон торговым точкам на четырех из пяти этажей. Местному жителю удалось заснять пожар с высоты с помощью квадрокоптера.

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