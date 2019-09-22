Милиция Абхазии нашла пропавшую в Москве 14-летнюю теннисистку 

Милиция Абхазии сообщила, что пропавшая 14-летняя ученица самарской школы олимпийского резерва теннисистка Эрика Кварчия найдена живой и отправлена домой к родителям в Абхазию, передает РБК.

Воспитанница спортивного учреждения пропала после прилета 18 сентября авиарейсом из Самары в Москву в аэропорту Внуково. Факт ее прилета был зафиксирован камерами видеонаблюдения, но после этого ее месторасположение оставалось неизвестным. Связь с девушкой была утеряна.

Милиция не раскрывает подробности обстоятельств истории. «Большое спасибо всем, кто остался неравнодушным и принял участие в поиске. Девочка в полном порядке и доставлена родителям», — сообщается в официальном обращении.