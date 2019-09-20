Произошедший в колонии Дагестана бунт удалось прекратить без применения силы

Телеграм-канал «База» и РИА «Региона online» сообщили о бунте в колонии №7 в поселке Тюбе Кумторкалинского района Дагестана.

По информации «Базы», причиной стали ущемления и унижения заключенных. Также сообщается, что во время приезда проверок из ФСИН, им запрещали писать жалобы под угрозой ухудшения условий содержания.

Зачинщиками бунта журналисты называют Зиявудина Абдулхаликова и Шамиля Магомедова, эту информацию им сообщили в МВД.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСИН пишет, что непосредственного бунта не было, его лишь пытались устроить несколько заключенных, однако после переговоров с руководством колонии и сотрудниками прокуратуры обстановку удалось стабилизировать, пригрозив ответственностью за неповиновение.