Владелец затонувшего в Черном море судна объявлен в федеральный розыск

Владелец затонувшего в Туапсинском районе Краснодарского края прогулочного катамарана объявлен в федеральный розыск.

Как указано на сайте управления на транспорте МВД России по ЮФО, мужчина 1977 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших, по неосторожности, гибель двух человек»).

Авария произошла в Черном море 5 июля. На удалении около 200 метров от центрального пляжа поселка Джубга Туапсинского района Краснодарского края опрокинулось маломерное судно «Атолл». Погибли две женщины. Как отмечает «РИА Новости», на борту находились 55 человек при вместимости 12 пассажиров.

В ходе расследования была установлена причастность к преступлению владельца катамарана Сергея Гончарова. Это подтвердили свидетели и потерпевшие, а также результаты оперативно-розыскных мероприятий. Гончарова вызвали 19 августа к следователю, после чего мужчина скрылся. В настоящее время его местонахождение не установлено.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Черном море у Судака затонул прогулочный катер, на борту которого находились 13 человек. Катер вышел в море, несмотря на штормовое предупреждение.