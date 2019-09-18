Главврача в Астрахани уволили после избиения заведующей поликлиники

Главный врач Астраханской больницы имени Селищевой Игорь Ливинсон был уволен после внутренней проверки в связи с заявлением о побоях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова и. о. министра здравоохранения региона Федора Орлова.

Портал «Арбуз Today» сообщает, что заведующая консультативной поликлиники, находящейся при медучреждении, Наталья Мартынюк утром 18 сентября вызвала полицию. Согласно ее показаниям, у нее возник конфликт с главным врачом больницы, который перерос в физическое противостояние.

У женщины были зафиксированы растяжения, ушибы и ссадины. Также Левинсон, по ее словам, разбил телефон врача.

Причиной конфликта якобы стало необоснованное увольнение. «После назначения Левинсона начались репрессии и давление на многих сотрудников с его стороны. Главврач Левинсон специально снижает зарплаты неугодным врачам и сотрудникам, чтобы они уходили из больницы, а своим ставленникам увеличивает зарплаты», — заявила заведующая поликлиникой.

На должность главврача назначен бывший заместитель руководителя этой больницы по хирургии, молодой специалист Юрий Яснопольский.