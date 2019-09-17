Спасатели нашли тело погибшего мужчины при тушении пожара в СВАО Москвы

Один человек погиб в результате пожара в квартире на Звездном бульваре в Останкинском районе столицы.

Как передает агентство городских новостей «Москва», возгорание в квартире на северо-востоке столицы возникло в ночь с 16 на 17 сентября.

Приехавшие на место спасатели сумели вывести из огня пять человек, в том числе двоих детей. Однако при тушении пожара было обнаружено тело погибшего мужчины.

К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано, все спасенные из горящей квартиры переданы медикам.