В мэрии Красноярска называют причиной смерти семьи прокурора "человеческий фактор"

Поздним вечером 15 сентября в Красноярске погибли восемь человек во время пожара. Горела квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Погибла семья прокурора города Лесосибирска Василия Федорцова и его сестры, к которой он приехал в гости.

По предварительной версии, пожар начался в результате короткого замыкания. В «КП Красноярск» сообщается, что причиной возгорания мог стать включенный электрокамин.

Заместитель мэра города Красноярска Владислав Логинов назвал причиной произошедшего «человеческий фактор» и заявил, что пострадавшие «сами не позаботились о своей жизни и здоровье», передает «Интерфакс». Дверь квартиры возможно было открыть изнутри, но, по предположению заммэра, пострадавшие не смогли найти ключи.

В соцсетях местные жители активно обсуждают трагедию и сомневаются, что в пожаре, который произошел на третьем этаже жилого дома, никто не смог остаться в живых. Исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» Александр Старостин в комментарии «КП Красноярск» заверил, что такое возможно: «В современных материалах отделки используется достаточно много пластиков. При их горении выделается большое количество элементов, которые вызывают при вдохе спазм дыхательной мускулатуры. Вдохнув такой дым, через пару-тройку вздохов человек уже не в состоянии сделать следующий».

Ранее сообщалось, что дело передано в центральный аппарат Следственного комитета. Оно возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Василий Федорцов был назначен городским прокурором весной. В надзорном ведомстве он служил с 2006 года, а с 2010 года занимал пост прокурора Пировского района в Лесосибирске, сообщал «Красноярский рабочий».