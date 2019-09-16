В центре "Вектор", где хранятся особо опасные вирусы, взорвался газовый баллон

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» под Новосибирском, в котором хранится одна из самых полных в мире коллекций вирусов, взорвался газовый баллон.

В результате взрыва пострадал один человек, утечки биологически опасных веществ не произошло, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, баллон взорвался «при проведении ремонтных работ в санпропускнике одного из лабораторных корпусов».

«Вектор» находится в ведении Роспотребнадзора и сохраняет статус градообразующего предприятия города Кольцово и ведущего российского вирусного центра. Среди его основных задач исследования возбудителей особо опасных и социально значимых вирусных инфекций, а также обеспечение постоянной готовности к осуществлению диагностики особо опасных инфекционных агентов.