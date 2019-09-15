В Южно-Сахалинске мужчина убил молодого человека после замечания о курении

В ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске погиб 23-летний житель в результате получения трех ножевых ранений, сообщает «Сахалин.инфо».

Молодой человек сделал замечание о курении в общественном месте 51-летнему ранее судимому мужчине, который направлялся вместе со своей спутницей в магазин. В результате завязался конфликт, и нападавший совершил не менее трех ударов ножом.

23-летний южносахалинец скончался в машине скорой помощи. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Сейчас избирается мера пресечения для подозреваемого.