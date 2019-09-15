В Челябинской области от газов гниющего картофеля погибли четыре человека

Челябинское областное управление МЧС сообщило о смерти четырех мужчин при очистке овощехранилища, передает «Интерфакс». Предполагается, что причиной смерти стали ядовитые газы гниющего картофеля.

Тела погибших были обнаружены в субботу в погребе одного из домохозяйств в селе Магнитка. Один из четырех мужчин тогда еще подавал признаки жизни, но позже скончался в Кусинской районной больнице.

Изначально сообщалось о взрыве и пожаре, которые стали причиной гибели, но позже МЧС опроверг эту информацию.

Областное управление СК организует доследственную проверку по всем обстоятельствам смертельного инцидента.

Для оказания психологической помощи родственникам погибших привлечены психологи Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона.