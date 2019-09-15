Поиски пропавшего в Якутии вертолета осложнены погодными условиями

Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Саха сообщила, что пропала связь с вертолетом, который перевозил заготовленную рыбу над территорией Оймяконского района в Якутии.

На борту помимо пилота находилось еще два пассажира, передает ТАСС. При этом до пропажи связи с вертолетом не происходило сработки аварийного маяка.

«Якутия 24» уточняет, что вертолет вылетел в пятницу и в субботу должен был прибыть на конечную точку маршрута.

Сейчас на розыск пропавшего летного судна направлено два вертолета частных компаий. Исполняющий обязанности главы района Игорь Водовозов заявил, что поиски осложняют плохие погодные условия. Если к понедельнику вертолет не будет найден, в регион вызовут на помощь в поисках правительственный вертолет.