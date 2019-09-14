Жертвами ДТП под Ярославлем стали семь человек

В результате столкновения автобуса с грузовиком на трассе Ярославль — Иваново погибли семь человек, еще 25 пострадали.

Как пишет ТАСС, всего в автобусе находился 31 человек, в грузовике — один водитель. По данным полиции, погибли оба водителя и пятеро пассажиров автобуса. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В региональном минздраве при этом сообщают о девяти погибших, передает «РИА Новости».

Работает горячая линия, по которой можно узнать информацию о жертвах и пострадавших. Ее телефон — 8 (4852) 79-09-01.

По предварительной версии, причиной аварии стал выезд фуры на встречную полосу.

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