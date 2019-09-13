За день на Алтае произошло три подземных толчка

Утром 13 сентября на Айгулакском хребте в Улаганском районе в 196 километрах от Горно-Алтайска произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает портал NGS.ru.

Позже отголоски от этого события почувствовали новосибирцы. Также примерно в 11:10 по местному времени подземные толчки почувствовали в Бийске и Барнауле, из-за чего в домах многоэтажек начали качаться люстры и звенеть посуда, передает ИА «Банкфакс».

Всего, по данным МЧС, в Улаганском районе Республики Алтай за день было зафиксировано три подземных толчка. Два последних были с меньшей магнитудой.

На жизнедеятельность региона эти геофизические события никак не повлияли. Не было зафиксировано неполадок на объектах коммунального хозяйства и энергетики. Дороги также не пострадали.

«Учительская газета» со ссылкой на МЧС региона сообщает, что в Улаганском районе закрыты 12 школ и 8 детских садов по решению администрации. Сейчас на объектах работают специалисты, которые выявляют, не повлияли ли подземные толчки на целостность зданий.