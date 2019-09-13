Во время похорон бывшего президента Зимбабве возникла давка

13 сентября в Хараре прошла открытая церемония прощания с бывшим президентом Зимбабве Робертом Мугабе. Политик скончался в возрасте 95 лет в больнице Сингапура.

Прощание с Мугабе было организовано на столичном стадионе, и попрощаться с бывшим лидером страны мог любой желающий, сообщает ИА Regnum. В результате в очереди к гробу Мугабе образовалась давка, в которой пострадали не менее пяти человек.

В субботу состоится траурная церемония с участием министров и иностранных делегатов. Всего на мероприятии планируется принять 50 человек.

Хоронить бывшего президента будут в одно из следующих воскресений на кладбище акр национальных героев, хотя сам он просил, чтобы после смерти его тело было погребено в родной деревне после закрытой церемонии прощания, сообщает «Русская служба Би-Би-Си». На этом же настаивали родственники, но после продолжительных споров правительству страны удалось уговорить их оставить тело на исторически значимом кладбище.

В 2017 году Мугабе в результате государственного переворота был отстранен от власти. До этого он правил страной 37 лет.