В сети опубликовано видео обрушения аварийного стадиона в Омске

Опубликовано видео с обрушением признанного аварийным стадиона «Арена Омск», сообщает портал Om1.ru.

Агентство News.ru отмечает, что стадион был построен в 2004 году, а открыт в 2007-м, но уже в 2018-ом признан аварийным. В спортивном учреждении проходили домашние матчи хоккейного клуба «Авангард».

В ролике, снятом очевидцами, видно, как строительная техника демонтирует удерживающую конструкцию здания, вследствие чего рушится большая центральная часть стадиона. Предварительно строители сняли стеклянный фасад и символ клуба «Авангард» — птицу ястреба.

Портал Gorod55.ru уже публиковал эскизы «Арены Омск», которая будет возведена на месте снесенного здания. Новое пятиэтажная арена будет рассчитана на 11 тысяч зрителей.