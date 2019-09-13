В Нижнем Новгороде врачи брали с пациентов деньги за бесплатные услуги

В Нижегородской области арестованы медики, которые заставляли больных платить за услуги, предоставляемые безвозмездно.

Как предает «Интерфакс», суд арестовал главного врача Балахнинской центральной районной больницы и врача-хирурга больницы скорой медицинской помощи города Дзержинска. Они обвиняются по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере»).

По версии следователей, медики вынуждали пациентов платить за оборудование и операции, в действительности финансируемые за счет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). После того, как деньги больных поступали на счета фиктивных посредников, злоумышленники использовали их по своему усмотрению.

Согласно предварительным данным, ущерб от действий врачей составил более 1,1 млн рублей. Всего выявлено девять случаев мошенничества.

Медики будут находиться под стражей до 10 ноября. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее Sobesednik.ru писал том, что в Удмуртии суд оправдал врача городской больницы, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.