В Красноярском крае сохраняется противопожарный режим

В Красноярском крае снят режим ЧС, введенный 2 июля, однако продолжает действовать противопожарный режим.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«На сегодняшний день ситуация в крае с лесными пожарами стабилизировалась, в связи с чем правительством края было принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, предполагающий ряд ограничений. Так, на территориях поселений, городских округов и садоводческих объединений, а также предприятий запрещено разведение костров и не допускается проведение пожароопасных работ. Ведется усиленное патрулирование, дежурят специальные маневренные группы и мобильные посты.

В МЧС напоминают, что нарушения грозят наказаниями в виде штрафов от 4 тысяч до 5 тысяч рублей для гражданских лиц, от 20 тысяч до 40 тысяч рублей – для должностных.

Летом на территории ряда регионов России бушевали мощные пожары. Самая сложная обстановка сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Российские власти не боролись с пожарами в труднодоступных территориях, поскольку затраты на тушение превышали спрогнозированный ущерб. Ситуация привлекла внимание мировых СМИ и знаменитостей, в частности актера Леонардо Ди Каприо, который написал о сибирских пожарах у себя в инстаграме.