Посетитель центра Помпиду в Париже напал на картину Даниеля Бюрена

В парижском центре искусства и культуры Жоржа Помпиду посетитель ударил ножом картину художника Даниеля Бюрена.

Как пишет Le Parisien, злоумышленник успел нанести по картине несколько ударов перед тем, как его задержала полиция. Название полотна не уточняется.

Также не установлены мотивы преступления. Сообщается, что мужчину отправят на психиатрическую экспертизу.

Даниель Бюрен – французский художник-концептуалист. В 2016 году одну из его картин продали на Международной выставке современного искусства за 1,2 миллиона евро.