Сотрудник полиции выманил у производителей лимонада в Москве более 48 млн рублей

Против полицейского, путем мошенничества выманившего у предпринимателей более 48,6 млн рублей, возбудили уголовное дело.

Как пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, злоумышленник вводил в заблуждение руководителей компании, занимающейся производством сладких газированных напитков. Обещая повлиять на следователей и арбитражный суд Москвы, в период с апреля 2018 года по февраль 2019-го полицейский смог выманить у предпринимателей денежные средства общей суммой более 48,6 млн рублей.

Уточняется, что речь идет о сотруднике ГУ МВД России по Московской области. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведутся следственные действия.