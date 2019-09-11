В 2019 году в России на 7% чаще стали пропадать дети

За первую половину 2019 года в России было зафиксировано более 6,5 тысячи случаев безвестного исчезновения детей, сообщает Следственный комитет РФ. Это на 7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

При этом в ведомстве отметили, что подавляющее большинство этих инцидентов заканчиваются благополучно. Компетентные службы и волонтеры за годы отработали навык быстрого реагирования на сообщения о пропаже, а для поисков используется весь технический потенциал силовых служб.

В пресс-релизе СК приведены несколько случаев из числа последних инцидентов, которые наглядно показывают, что чаще всего пропажа малолетних детей связана с тем, что они остаются на продолжительное время без присмотра ответственных взрослых, и что даже благополучно завершившиеся поиски все равно могут нанести травму как ребенку, так и его родителям.