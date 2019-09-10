В Сургуте подросток угрожал родителям оружием из-за нежелания идти в школу

В Сургуте 16-летний подросток угрожал пистолетом своим родителям из-за нежелания идти в школу, сообщают «РИА Новости».

Родителям удалось отобрать у сына ружье, но подросток сбежал из дома. Позже его нашли сотрудники полиции, сообщается в региональном управлении МВД.

Отмечается, что молодой человек состоит на учете в местном психоневрологическом диспансере.

Сейчас правоохранители пытаются установить обстоятельства происшествия и откуда подросток взял оружие. На сайте «СургутИнформТВ» приводится версия, что пистолет у подростка оказался игрушечным. UgraNews сообщает, что родители решили вызвать наряд полиции, потому что не могли визуально отличить, боевое ли оружие в руках у их сына.