При пожаре в нелегальном отеле в Сочи погибла 29-летняя девушка

29-летняя девушка погибла в результате пожара в трехэтажном частном доме в Сочи, в котором была организована нелегальная гостиница, сообщает РБК.

Утром 10 сентября в Сочи загорелся частный дом. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания 20 человек, одна девушка погибла. За час огонь удалось потушить полностью.

Возгорание произошло в одной из комнат на мансардном этаже. Пожарных вызвала жительница соседней комнаты.

Издание цитирует источник в мэрии города, который утверждает, что в доме «фактически незаконно оказывались услуги по сдаче в наем помещений». Тем временем в пресс-службе мэрии сообщили также, что в администрации Адлерского района создана оперативная комиссия по оказанию помощи пострадавшим.

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту пожара. По ее результатам будет принято процессуальное решение.