Четверо погибли при лобовом столкновении "ГАЗели" и Mazda в Курганской области

В Шадринском районе Курганской области в результате лобового столкновения двух автомобилей марок «ГАЗель» и Mazda погибли оба водителя и пассажиры иномарки, сообщает «URA.RU».

Как сообщили изданию в пресс-службе УМВД России по Курганской области, ДТП произошло сегодня около 6:15 утра на 215 км федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган.

При столкновении произошло возгорание, салон Mazda к моменту приезда пожарных сгорел полностью, у второго автомобиля сгорела кабина и часть кузова.

Сообщается, что сейчас ограничения движения на трассе нет.