17-летний подросток, пропавший без вести в Башкирии, погиб вследствие ДТП

Вследствие ДТП, случившегося 9 сентября на 1346-м км автодороги Самара — Уфа — Челябинск, погиб 17-летний подросток, находившийся в розыске как пропавший без вести в Башкирии, ещё 11 человек пострадали, сообщил начальник УГИБДД МВД по республике Динар Гильмутдинов в одном из своих постов в Instagram.

Авария произошла при участии автомобиля ВАЗ-2110, за рулем которого находился юноша, и грузовика DAF, которым управлял 43-летний житель Челябинской области.

У молодого человека были найдены поддельные права, номера автомобиля также оказались подложными.

Как сообщается в посте, после ДТП подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами, однако вскоре скончался в больнице.

Из опубликованного видео с камеры, расположенной в кабине грузовика, видно, что авария произошла при обгоне легковым автомобилем другого грузовика на изгибе дороги. При этом дорожная разметка обгон позволяла. На эти обстоятельства пожаловался один из пользователей соцсети в комментариях к посту: «Правый поворот и разметка разрешает обгон. Видимости нет. Приведите, пожалуйста, в соответствие по всей Башкирии».

По факту ДТП проводится проверка, вина в нем подростка официальными органами пока не утверждается.