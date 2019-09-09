В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани

В ожоговом центре Нижнего Новгорода умер шестилетний мальчик, пытавшийся вытащить дедушку из загоревшейся бани.

Ребенок скончался утром 9 сентября, передает «РИА Новости».

Инцидент, в результате которого ребенок получил ожоги 90% тела, произошел 30 августа в Прионежском районе Карелии. Дедушка мальчика взял внука с собой в баню, в какой-то момент мужчина потерял сознание, вспыхнул пожар. Ребенок не убежал, а вместо этого решил помочь взрослому. Пламя перекинулось на малыша, когда он пытался вытащить дедушку на улицу. Мужчина погиб на месте, его внук получил тяжелейшие ожоги.

Спецборт МЧС доставил ребенка в Нижний Новгород 3 сентября. Врачам не удалось спасти его жизнь. Перед смертью мальчик находился в состоянии медикаментозного сна, пишет ТАСС.