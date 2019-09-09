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Рейс из Армении в Россию задержали после сообщения о бомбе на борту самолета

Происшествия
12:56, 09 сентября 2019

Пассажира авиарейса Ереван – Москва  передали полиции после сообщения о бомбе на борту самолета.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Звартноц», во время посадки на борт рейса Ереван – Москва авиакомпании «Сибирь», запланированного на 06:20 по местному времени (05:20 мск), один из пассажиров заявил о бомбе. При этом никаких требований он не предъявил.

Мужчину задержали, был проведен личный досмотр пассажиров, а также их ручной клади, багажа и всего самолета. В результате обыска никаких предметов, запрещенных к перевозке, сотрудники службы безопасности не обнаружили.

«После того, как инцидент был исчерпан, в 08:40 (07:40 мск) самолет вылетел в конечный пункт назначения», – рассказали в пресс-службе аэровокзала. Там добавили, что заявивший о бомбе пассажир был доставлен в линейный отдел полиции аэропорта, ведется следствие.

Теги: Армения

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