Члены избиркомов погибли при лобовом столкновении на дороге в Краснодарском крае

В Краснодаре в ночь с 8 на 9 сентября произошла авария. При лобовом столкновении автомобилей Mazda и Honda погибли пять человек, четверо из которых являлись членами участковой избирательной комиссии, сообщает «Интерфакс».

Пассажиры направлялись с избирательной документацией в территориальную комиссию. В другом автомобиле, по сообщению «РИА Новости», водитель перевозил ульи с пчелами.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила на утреннем заседании, что семьям погибших будет оказана материальная поддержка.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту автокатастрофы.