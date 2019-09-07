В США проверяют информацию о гибели россиянки во время пожара на яхте

Посольство России в США проверяет информацию о гибели россиянки при пожаре на яхте у берегов Калифорнии.

Как пишет «Новая газета», российские дипломаты направили запрос в Госдепертамент и выясняют наличие у одной из погибших российского гражданства.

В ночь на 2 сентября на прогулочном судне у острова Санта-Крус в Калифорнии произошел пожар. Его жертвами стали 33 человека, еще один числится пропавшим без вести. Спастись удалось пятерым членам экипажа. Причиной гибели пассажиров эксперты назвали отравление дымом.

Накануне, 6 сентября, «РИА Новости» сообщило, что среди погибших может быть уроженка России Юлия Крашенная.