Родственники заключенных в Екатеринбурге сообщили о массовом бунте в колонии

В исправительной колонии № 2 Екатеринбурга произошел массовый бунт среди заключенных из-за плохих условий содержания.

Как передает Znak.com, речь идет о более чем 200 заключенных, которые нанесли себе различные увечья, протестуя против администрации, допускающей избиения и издевательства со стороны сотрудников ИК.

По словам супруги одного из осужденных, муж рассказал ей о происходящем по телефону, при этом на середине разговора связь прервалась.

Между тем в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону опровергли информацию о беспорядках и большом числе пострадавших, передает «Интерфакс». Там подчеркнули, что учреждение работает в штатном режиме, а полученные осужденными ранения назвали поверхностными.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)