Выходца из Средней Азии задержали по подозрению в нападении на Памфилову

Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «РИА Новости». Задержанный — уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения.

Telegram-канал Baza пишет, что мужчина приехал из Казахстана. В момент задержания он прятался в лесу в Подмосковье.

«При себе у него нашли электрошокер, с которым он напал на Памфилову, а также предметы, которые он, возможно, украл из других домов», — отмечает канал, добавляя, что задержанного подозревают в серии краж из домов местных жителей.

Напомним, сам инцидент произошел в ночь на пятницу в городском округе Истра. Злоумышленник проник на террасу дома главы ЦИК, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся. По словам Памфиловой, он был в маске и перчатках.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Ирина Волк подчеркнула, что расследование находится на контроле у руководства ведомства.