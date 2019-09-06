При пожаре в квартире на юге Москвы погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара в захламленной квартире в пятиэтажном доме на юге Москвы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве, возгорание произошло на площади 20 квадратных метров в доме на Каширском шоссе. Уточняется, что пожарные работали «в сильно захламленной квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома».

Возгорание было ликвидировано в течение 15 минут, однако людей спасти не удалось.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Москве ожидают теплую погоду и высокую пожароопасность в День города.