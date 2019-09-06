Начальство полицейских, обвиненных в изнасиловании на Урале, получило взыскания

17 офицеров структур МВД в Екатеринбурге подверглись дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения после изнасилования тремя полицейскими 22-летней девушки, сообщает «РИА Новости».

Были уволены трое непосредственных руководителей подозреваемых полицейских. Трое сотрудников полиции были понижены в должности, и ещё 8 — получили предупреждения о неполном служебном соответствии, после которого обычно следует увольнение.

Сами предполагаемые насильники на время следствия помещены в СИЗО, еще один — под домашний арест.

Также «строго наказаны» три должностных лица из числа руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области.

Потерпевшая, как пишет «Наша газета», оказалась гражданкой Казахстана.

Ранее Sobesednik.ru сообщал об изнасиловании сотрудниками полиции девушки, произошедшем в ночь на 18 августа. Преступление предположительно было совершено в служебной машине во время патрулирования.