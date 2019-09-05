В Новосибирске возбудили дело против росгвардейца, избившего прохожего

Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело против сотрудника Росгвардии, который 30 августа, находясь при исполнении служебных обязанностей, напал на прохожего и избил его, сообщается на сайте ведомства.

Об инциденте стало известно после того, как в сети распространилось видео с камеры, полностью запечатлевшей произошедшее. На кадрах видно, как сотрудник Росгвардии останавливает прохожего, при этом, как отмечают в СК, не представляется и не объясняет причин его остановки. После этого потерпевший махнул на него рукой и направился дальше, повернувшись спиной к росгвардейцу. Через несколько секунд правоохранитель догнал мужчину, нанес ему удар по лицу, повалил на землю и провел удушающий захват.

Дело против сотрудника Росгвардии было заведено по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).