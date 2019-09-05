В Черном море недалеко от Судака затонул прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились 12 пассажиров и один член экипажа, затонул в Черном море у Судака.

«В 14:15 на пульт дежурного диспетчера поступило сообщение о том, что в районе поселка Солнечная долина городского округа Судак на расстоянии 200 метров от берега терпит крушение катер "Камелот", на борту которого помимо члена экипажа находилось 12 пассажиров», – говорится в сообщении на сайте МЧС по республике Крым.

На данный момент 12 человек спасены, поиски одного продолжаются. Уточняется, что катер перевернулся из-за шторма.

Как пишет ТАСС, все пострадавшие доставлены в Судак, с ними работает психолог. Госпитализация никому не потребовалась. Устанавливается личность владельца катера.

Отмечается, что в Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение и сообщалось об усилении ветра до 20–25 м/с.