СМИ сообщили о гибели российских офицеров из-за подрыва мин в Сирии

Группа российских военных подорвалась на минах ОЗМ-72 в районе населенного пункта Джурин в Сирии вечером 4 сентября, передает газета «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатические источники

По информации издания, инцидент произошел в минувшую среду около 22:00, когда группа из восьми военных двигалась в опорный пункт, не пересекая линию конфликта. Примерно за 30 метров до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех человек, а двух других сильно ранили.

Газета утверждает, что погибшие являлись офицерами Вооруженных сил РФ. При этом арабское издание Al Masdar сообщило, что число погибших в результате взрывов достигло девяти человек.

Однако Минобороны РФ опровергло сообщения средств массовой информации о гибели в Сирии россиян, заявив, что «никаких российских наблюдательных постов в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует»: «Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС РФ не соответствует действительности».