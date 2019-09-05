Ми-8 ударился о землю и загорелся при взлете с аэродрома под Саратовом

Власти Саратовской области и Минобороны России сообщили об отсутствии пострадавших в результате ЧП с вертолетом Ми-8.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, инцидент произошел в четверг, 5 сентября, во время взлета военного вертолета Ми-8 с аэродрома в поселке Соколовый в Саратовской области.

«Военный вертолет Ми-8 после взлета с аэродрома попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся», — приводит агентство слова своего собеседника.

При этом Минобороны России уточняет, что Ми-8 не взлетал, а перевернулся при разгоне из-за разрушения одной из стоек шасси. По данным ведомства, пожар, возникший при переворачивании вертолета, удалось оперативно потушить, а всем находившимся внутри военным удалось самостоятельно покинуть место ЧП.

Информацию об отсутствии погибших и пострадавших в результате произошедшего подтвердил и зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин. «При взлете в поселке Соколовый загорелся военный вертолет. Он тут же сел. Пожар был потушен. Пострадавших нет», — заявил он.

В настоящее время для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России.