СК возбудил уголовное дело после гибели девочки из Приморья на курорте в Турции

СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки из Приморья на курорте в Турции, сообщается на сайте ведомства.

Девочка утонула 3 сентября в бассейне одного из отелей поселка Окурджалара.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящий момент сотрудники СК проводят следственные действия для установления причин произошедшего.

Этот случай далеко не первый: меньше недели назад Sobesednik.ru уже сообщал о подобном инциденте, когда с 12-летней девочкой из Петербурга тоже произошел несчастный случай на курорте в Турции, после которого она скончалась.