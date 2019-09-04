СК возбудил дело после падения куска штукатурки на голову гимназистки в Омске

Утром 4 сентября в омской гимназии №88 в коридоре на первом этаже здания на ученицу десятого класса обрушился кусок штукатурки, сообщает «Учительская газета».

Девушка была госпитализирована, у нее диагностировали ушиб мягких тканей головы.

В связи с инцидентом областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Также делом займется местная прокуратура, которая проведет свою проверку в образовательном учреждении. «Будет дана оценка законности действий органов системы образования по обеспечению безопасности несовершеннолетних во время образовательного процесса», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

О том, почему российские школы оказываются опасными для школьников местами, страдающими от недостатка ремонта,

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