Приморский подросток, пропавший две недели назад в лесу, найден живым

Поисковым службам Приморского края удалось найти 15-летнего подростка, который пропал в лесу Михайловского района 23 августа, сообщают «Вести Приморье».

Юноша потерялся, когда отправился за грибами, но не смог найти обратной дороги. К его поискам приступили 30 августа. Для этого были задействованы 50 военнослужащих и три единицы техники с высокой проходимостью. Площадь поисков составила 80 квадратных километров.

Обнаружили подростка на пасеке в пяти клиометрах от села Отрадное. Ранее эту территорию не могли обследовать из-за паводка на реке Лефан.

Сейчас юноша находится в Михайловской центральной районной больнице на реабилитации.