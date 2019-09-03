В Москве умерла 19-летняя студентка, захлебнувшаяся в турецком аквапарке

В Москве скончалась 19-летняя российская студентка, захлебнувшаяся в водном парке развлечений в Анталье.

Как пишет «РИА Новости», девушка умерла вечером 2 сентября в столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Туристку перевезли в Москву из Турции 30 августа, после инцидента в аквапарке Sealanya Sea Park. Она плавала в бассейне и внезапно стала захлебываться. Близкие девушки не сразу это заметили. Когда ее вытащили из воды, она уже находилась без сознания.

На протяжении восьми дней пострадавшая находилась в турецкой больнице в состоянии комы, затем ее решили перевезти в Россию.

Это не первая трагедия, произошедшая с российскими туристами в Турции за послединий месяц. Ранее умерла 12-летняя петербурженка, чью руку засосало в трубу бассейна в турецком отеле.